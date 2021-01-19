Помощником министра здравоохранения США станет трансгендер

Избранный президент Джо Байден назвал выбор кандидатуры Рэйчел Левин на пост «историческим».

Избранный президент США Джо Байден назначил помощником министра здравоохранения страны Рэйчел Левин, которая станет первым открытым чиновником-трансгендером, утвержденным Сенатом. Об этом сообщило издание The WGN-TV.

«Доктор Рейчел Левин принесет нам стабильное руководство и необходимый опыт, чтобы помочь людям пережить эту пандемию, независимо от их статуса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности - и удовлетворит потребности нашей страны в области здравоохранения в этот критический момент и далее <…> Выбор кандидатуры Левин является историческим и основан на ее высокой квалификации, необходимой для нашей администрации в области здравоохранения», — сообщил Байден в своем заявлении.

#BREAKING President-elect Joe Biden has tapped Pennsylvania Health Secretary Rachel Levine to be his assistant secretary of health, leaving her poised to become the first openly transgender federal official to be confirmed by the U.S. Senate. https://t.co/fYMVIVihqy pic.twitter.com/92bG3iVIQM — Action News on 6abc (@6abc) January 19, 2021

Американский педиатр и министр здравоохранения Пенсильвании Левин была назначена на пост губернатором Демократической партии Томом Вольфом в 2017 году. Что сделало ее одним из немногих трансгендеров, занимающих выборные или назначаемые должности по всей Америке. Она получила одобрение большинства республиканцев в Сенате и стала лицом по связям с общественностью в вопросах пандемии коронавируса.