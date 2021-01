Помощником министра здравоохранения США станет трансгендер

Избранный президент Джо Байден назвал выбор кандидатуры Рэйчел Левин на пост «историческим».

Избранный президент США Джо Байден назначил помощником министра здравоохранения страны Рэйчел Левин, которая станет первым открытым чиновником-трансгендером, утвержденным Сенатом. Об этом сообщило издание The WGN-TV.

#BREAKING President-elect Joe Biden has tapped Pennsylvania Health Secretary Rachel Levine to be his assistant secretary of health, leaving her poised to become the first openly transgender federal official to be confirmed by the U.S. Senate. https://t.co/fYMVIVihqy pic.twitter.com/92bG3iVIQM