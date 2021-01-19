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18:46   19 Января 2021
Экономика

Bilfinger SE и Zurich Insurance выходят из проекта "Северный поток — 2"

Bilfinger SE и Zurich Insurance выходят из проекта "Северный поток — 2"

Предприятия Швейцарии и Германии выходят из проекта "Северный поток — 2", сообщают иностранные СМИ.

Немецкий концерн Bilfinger SE сообщил о выходе из проекта по строительству газопровода, объяснив свое решение страхом перед санкциями со стороны Соединенных Штатов. В двух письмах Bilfinger сообщил Америке, что будет соблюдать положения "Закона о защите европейской энергетической безопасности" (PEESCA) и что откажется от всех партнерских отношений и контрактов с Nord Stream 2.

Свой отказ сотрудничать по "Северному потоку — 2" объявила и швейцарская компания Zurich Insurance. В страховой компании не дают комментариев о намерениях отказаться от строительства газопровода из-за американских санкций.

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#германия #швейцария #nord stream 2 #северный пото 2

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