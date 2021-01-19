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18:45   19 Января 2021
Экономика

ЕС не будет оказывать противодействия строительству "Северного потока — 2"

ЕС не будет оказывать противодействия строительству "Северного потока — 2"

Страны Европейского союза не станут препятствовать реализации "Северного потока — 2". Такое заявление озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Так как вопрос касается частного проекта, Евросоюз не может противодействовать работе этих компаний, если правительство Германии с этим согласно, заявил Боррель.

"Газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации", — подчеркнул глава евродипломатии.

Он также указал, что если данные компании реализуют свой проект, они должны понимать, как они должны работать в рамках законодательства Европейского союза.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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#евросоюз #санкции #Северный поток — 2

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