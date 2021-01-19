Иран добавил Трампа и Помпео в свой санкционный список

Власти Ирана внесли действующего американского лидера Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и советника президента США Джона Болтона в санкционный список.

Власти Ирана внесли действующего американского лидера Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и советника президента США Джона Болтона в санкционный список.

Министерство иностранных дел Ирана также сообщило о включении в черный список Тегерана главы Минфина США Стивена Мнучина, экс-главы Пентагона Марка Эспера, исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера и руководителя ЦРУ Джины Хаспел.

В санкционный перечень попали бывший и нынешний спецпосланники США по Ирану — Брайан Хук и Эллиот Абрамс. В МИД Исламской Республики объяснили этот шаг "террористическими действиям США в регионе". Тегеран заявляет, что Вашингтон ведет работу по поддержке радикалов, что создает мировую угрозу безопасности.