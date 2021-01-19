Лавров предостерег Норвегию от наращивания военной активности в Арктике

Наращивание военного присутствия Норвегии у границ РФ негативно сказывается на безопасности в Арктике. Глава МИД Сергей Лавров призвал Осло следовать правилам добрососедства.

Наращивание военного присутствия Норвегии у границ РФ негативно сказывается на безопасности в Арктике. Глава МИД Сергей Лавров призвал Осло следовать правилам добрососедства.

Представители России и Норвегии обсудили дальнейшее сотрудничество в арктическом регионе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на восстановление традиционных для Москвы и Осло хороших добрососедских отношений. В последние годы отношения государств оказались осложнены бездоказательными обвинениями антироссийского толка.

Особое внимание глава российского внешнеполитического ведомства обратил на рост военной активности Норвегии в Заполярье. Инфраструктура НАТО продолжает продвигаться в сторону российских границ, что вызывает беспокойство Москвы. Россия призывает вернуться к прежним принципам коммуникаций и совместными усилиями обеспечить мир в Арктике.