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18:27   19 Января 2021
Политика

Лавров предостерег Норвегию от наращивания военной активности в Арктике

Лавров предостерег Норвегию от наращивания военной активности в Арктике

Наращивание военного присутствия Норвегии у границ РФ негативно сказывается на безопасности в Арктике. Глава МИД Сергей Лавров призвал Осло следовать правилам добрососедства.

Представители России и Норвегии обсудили дальнейшее сотрудничество в арктическом регионе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на восстановление традиционных для Москвы и Осло хороших добрососедских отношений. В последние годы отношения государств оказались осложнены бездоказательными обвинениями антироссийского толка.

Особое внимание глава российского внешнеполитического ведомства обратил на рост военной активности Норвегии в Заполярье. Инфраструктура НАТО продолжает продвигаться в сторону российских границ, что вызывает беспокойство Москвы. Россия призывает вернуться к прежним принципам коммуникаций и совместными усилиями обеспечить мир в Арктике.

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