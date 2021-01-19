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18:26   19 Января 2021
Происшествия

РКН назвал блокировку контента PolitRussia ограничением прав россиян

РКН назвал блокировку контента PolitRussia ограничением прав россиян

Представители ведомства потребовали от Google восстановить доступ к каналу, подчеркнув, что контент не содержит запрещенной информации.

Роскомнадзор добавил, что контент, из-за которого заблокировали отечественный канал на YouTube, посвящен анализу общественно-политической обстановки в мире. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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#google #роскомнадзор #youtube #PolitRussia

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