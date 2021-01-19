Эксперты ВОЗ признали провальной реакцию всего мира на пандемию коронавируса

Эксперты пришли к выводу, что руководство почти всех стран действовало неэффективно и с большим опозданием.

Группа экспертов, созданная по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки мер борьбы с пандемией коронавируса, пришла к выводу, что руководство почти всех стран, а также самой ВОЗ, действовало неэффективно и с большим опозданием. Об этом сообщило издание The Apnews.

Группу специалистов возглавляют бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф (лауреат Нобелевской премии мира) и премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк. В отчете, опубликованном 18 января, говорится, что «возможности применить основные меры общественного здравоохранения при первой же необходимости» были упущены. Также утверждается, что правительство Китая, где в конце 2019 года началась вспышка COVID-19, изначально могло справиться с ситуацией.

«Реальность такова, что немногие страны в полной мере воспользовались доступной им информацией, для реагирования на признаки надвигающейся пандемии», — цитирует издание вывод экспертов.

В отчете подчеркивается несогласованность действий крупнейших организаций. Так, ООН создала комитет по чрезвычайным ситуациям 22 января 2020 года, но только через неделю распространение коронавируса официально объявили международной чрезвычайной ситуацией.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии и вовсе только 11 марта. В то время как очаги заболевших фиксировались по всему миру, ведущие эксперты ВОЗ ставили под сомнение способность вируса к массовому заражению, сравнивая его с гриппом. Специалисты были убеждены, в редком случае заражения, тем более от болеющих бессимптомно.

За последний год ВОЗ неоднократно подвергалась резкой критике за реакцию на COVID-19. Так, 45-й президент США Дональд Трамп обвинил ООН в «сговоре» с Китаем для сокрытия масштабов первоначальной вспышки вируса.

Напомним, 14 января делегация экспертов ВОЗ наконец прибыла в Китай для выяснения причин возникновения вируса COVID-19. В группе задействованы специалисты из Австрии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Нидерландов, России. Сейчас эксперты находятся на обязательном 14-дневном карантине в Китае, после которого приступят к работам.