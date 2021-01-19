Генконсульство РФ в Нью-Йорке осталось без связи

Американская сторона отключила генконсульству РФ в Нью-Йорке телефонные линии. Как сообщили в дипмиссии, связи нет уже более суток.

Американская сторона отключила генконсульству РФ в Нью-Йорке телефонные линии. Как сообщили в дипмиссии, связи нет уже более суток.

Соединенные Штаты объясняют обрыв телефонных линий техническими проблемами. Российские дипломаты считают отключение связи в генконсульстве беспрецедентным, передает РИА Новости.