18:22 19 Января 2021Политика
Генконсульство РФ в Нью-Йорке осталось без связи
Американская сторона отключила генконсульству РФ в Нью-Йорке телефонные линии. Как сообщили в дипмиссии, связи нет уже более суток.
Американская сторона отключила генконсульству РФ в Нью-Йорке телефонные линии. Как сообщили в дипмиссии, связи нет уже более суток.
Соединенные Штаты объясняют обрыв телефонных линий техническими проблемами. Российские дипломаты считают отключение связи в генконсульстве беспрецедентным, передает РИА Новости.