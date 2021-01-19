Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:22   19 Января 2021
Политика

Генконсульство РФ в Нью-Йорке осталось без связи

Генконсульство РФ в Нью-Йорке осталось без связи

Американская сторона отключила генконсульству РФ в Нью-Йорке телефонные линии. Как сообщили в дипмиссии, связи нет уже более суток.

Соединенные Штаты объясняют обрыв телефонных линий техническими проблемами. Российские дипломаты считают отключение связи в генконсульстве беспрецедентным, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #нью-йорк #генконсульство рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров