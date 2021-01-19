Песков опроверг наличие "дворцов" у Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил наличие "дворцов" у президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил наличие "дворцов" у президента России Владимира Путина.

В Кремле прокомментировали расследование признанного иноагентом ФБК о российском лидере. По словам Пескова, у Путина нет никаких "дворцов". Представитель президента отметил, что объяснял это много лет назад.

"Пластинка сильно заезженная", — подчеркнул Песков в беседе с изданием "Подъем".

Фильм так называемого фонда рассказывает о резиденции главы государства, на строительство которой якобы ушло 100 млрд рублей.