Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:16   19 Января 2021
Политика

Песков опроверг наличие "дворцов" у Путина

Песков опроверг наличие "дворцов" у Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил наличие "дворцов" у президента России Владимира Путина.

В Кремле прокомментировали расследование признанного иноагентом ФБК о российском лидере. По словам Пескова, у Путина нет никаких "дворцов". Представитель президента отметил, что объяснял это много лет назад.

"Пластинка сильно заезженная", — подчеркнул Песков в беседе с изданием "Подъем".

Фильм так называемого фонда рассказывает о резиденции главы государства, на строительство которой якобы ушло 100 млрд рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров