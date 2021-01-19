18:16 19 Января 2021Политика
Песков опроверг наличие "дворцов" у Путина
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил наличие "дворцов" у президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил наличие "дворцов" у президента России Владимира Путина.
В Кремле прокомментировали расследование признанного иноагентом ФБК о российском лидере. По словам Пескова, у Путина нет никаких "дворцов". Представитель президента отметил, что объяснял это много лет назад.
"Пластинка сильно заезженная", — подчеркнул Песков в беседе с изданием "Подъем".
Фильм так называемого фонда рассказывает о резиденции главы государства, на строительство которой якобы ушло 100 млрд рублей.