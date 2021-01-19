Экономист: Украина превратилась в трастовую пирамиду МММ

Украина является, наверное, единственной страной, чья национальная валюта крепнет при ухудшении экономики. Но рано или поздно финансовая пирамида, в которую превратилась страна, живущая на кредитах Международного валютного фонда, обязательно рухнет.

Украина является, наверное, единственной страной в мире, где национальная валюта крепнет при ухудшении экономики. Но рано или поздно финансовая пирамида, в которую превратилась страна, живущая на кредитах Международного валютного фонда (МВФ), обязательно рухнет.

Такое мнение в ходе прошедшей в Киеве пресс-конференции высказал эксперт-экономист Всеволод Степанюк, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

«Если посмотреть на бюджет, то мы в этом году будем заимствовать около 700 миллиардов гривен. Из них мы отдаем долги 486 миллиардов гривен. Из них 370 внутренние и 116 внешние», — рассказал эксперт.

Таким образом, по его словам, власти страны добиваются стабильности бюджета путем увеличения государственного долга примерно на 250 миллиардов гривен. Государство, надувая это мыльный пузырь, превращает себя в финансовую пирамиду МММ, уверен Степанюк.

«То есть Украина, наверное, – это единственная страна в мире, где чем хуже в экономике, тем крепче национальная валюта», — отмечает Степанюк, напоминая, что при крушении финансовой пирамиды большая часть вкладчиков свои деньги безвозвратно теряет.

Ситуацию также прокомментировал заслуженный украинский экономист Алексей Плотников, который считает, что власти Украины привыкли не уделять внимания экономическим проблемам страны, так как все время рассчитывают на деньги МВФ.

По его словам, на государственном уровне украинские власти могли бы попытаться как-то выкрутиться и без денег Фонда, например, сократить расходы, или как-то иначе сформировать доходную часть бюджета. Но руководство страны даже не пытается этого делать.

«Все это делать можно, но любые внешние деньги, в том числе и деньги МВФ, развращают текущее правительство, потому что нужно меньше работать, зная, что эта статья закроется поступлением внешних ресурсов, и этим можно не заниматься, и так далее», — подчеркнул экономист.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву необходимо восстановить независимость от своих долгов, и для этого недостающие средства нужно занимать на рыночных условиях. Для достижения этой цели, по словам Марченко, Украине необходимо до 2023 года отказаться от финансирования государственного бюджета за счет средств МВФ.