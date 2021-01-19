Красота снежного Крыма вызвала зависть у украинца

Граждане Украины не могли пропустить видеоролик с кадрами зимнего Крымского полуострова. У одного из "щирых" жителей страны фотографии вызвали зависть.

Граждане Украины не могли пропустить видеоролик с кадрами зимнего Крымского полуострова. У одного из "щирых" жителей страны фотографии вызвали зависть.

Видеоблогеры из Ялты выпустили на YouTube новый материал с пейзажами полуострова. На кадрах видеоролика запечатлены сказочные пейзажи, заснеженные горы и деревья, а также гуляющие по набережной жители города.

Интернет-пользователи удивились красоте природы Крыма, подчеркнув, что Ялта прекрасна в любое время года. Многие увидели в снегопаде символ приближения победы над водной блокадой полуострова.

"Небеса помогают Крыму, чтобы было побольше воды. Это радует, так как мы переживаем из-за засухи. Ничего, я надеюсь, что в Крыму вопрос с водой будет решен, как и другие проблемы", — заявил пользователь Сети.

"Ребята, снег это же хорошо. Водохранилища и скважины наполнятся", — отметили в комментариях к видеоролику.

Но все же нашлись и те, кого зимняя сказка в Крыму "покорежила". Таким образом, один из пользователей на Украине оставил завистливый комментарий:

"Без нашего канала Крым будет степной пустыней", — написал украинец.

Примечательно, что большинство комментаторов восхитились кадрами заснеженного полуострова.