Осужденный за позолоченный пистолет рэпер Лил Уэйн может получить помилование от Трампа

19 января, в последний день своего президентства, Трамп амнистирует около 100 осужденных.

Рэпер Лил Уэйн может получить помилование от пока еще действующего президента США Дональда Трампа в последний день его правления. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

В декабре 2019 при обыске личного самолета у Лил Уэйна изъяли наркотики и оружие. Тогда его обвинили в хранении позолоченного пистолета в багаже. Рэпер признал себя виновным. В ноябре этого года прокурор южного округа Флориды вынес Уэйну официальное обвинение. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Сообщается, что Лил Уэйн был сторонником Трампа. В частности, в ходе прошлогодней президентской кампании он опубликовал в Twitter совместное фото с президентом. В посте он отметил, что поддерживает программу главы государства относительно реформы уголовного правосудия, а также экономический план для афроамериканцев.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. ???????? pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf