Осужденный за позолоченный пистолет рэпер Лил Уэйн может получить помилование от Трампа

19 января, в последний день своего президентства, Трамп амнистирует около 100 осужденных.

Рэпер Лил Уэйн может получить помилование от пока еще действующего президента США Дональда Трампа в последний день его правления. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Rapper Lil Wayne in line for last-day pardon from Donald Trump https://t.co/HPpejodlTP — The Guardian (@guardian) January 19, 2021

В декабре 2019 при обыске личного самолета у Лил Уэйна изъяли наркотики и оружие. Тогда его обвинили в хранении позолоченного пистолета в багаже. Рэпер признал себя виновным. В ноябре этого года прокурор южного округа Флориды вынес Уэйну официальное обвинение. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Сообщается, что Лил Уэйн был сторонником Трампа. В частности, в ходе прошлогодней президентской кампании он опубликовал в Twitter совместное фото с президентом. В посте он отметил, что поддерживает программу главы государства относительно реформы уголовного правосудия, а также экономический план для афроамериканцев.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. ???????? pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020

Кроме того, в списке на помилование от Трампа может оказаться 76-летний бывший спикер Собрания штата Нью-Йорк Шелдон Сильвер, осужденный по обвинению в коррупции в 2015 году. После судебного разбирательства 2020 года его приговорили к 78 месяцам тюремного заключения. Сейчас Сильвер содержится в федеральной тюрьме в Отисвилле (Нью-Йорк).

Также президент может рассмотреть амнистию для Шолама Вайса. В 2000 году его обвинили за финансовые махинации, среди которых — мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Его приговор называют самым длительным среди преступлений «белых воротничков» — 845 лет.

19 января Трамп собирается объявить о помиловании порядка 100 человек, передает телекомпания CNN. При этом отмечается, что в упомянутый список президент не включил ни самого себя, ни своего личного адвоката Руди Джулиани, равно как и бывшего помощника Стива Бэннона.

The Guardian утверждает, что Джулиани поссорился с президентом из-за неоплаченных судебных издержек. Так, адвокат уже отказался защищать Трампа в предстоящем процессе об импичменте в Сенате.

Кроме того, Трамп не включил в список помилований членов своей семьи. По сведениям The Guardian, все дело в том, что помилование непроизвольно накладывает вину, которая впоследствии может вылиться в судебные иски против семьи 45-го президента США и его бизнеса.

Также это обстоятельство может вызвать негативную реакцию со стороны ряда сенаторов-республиканцев, которые в этом месяце будут голосовать за второй импичмент Трампу.

Президент США должен осуществить акт милосердия до истечения своих полномочий. Согласно второй статье Конституции, он может помиловать преступника, который совершил федеральное преступление против США.

Ранее газета The New York Times сообщила о внезапном обогащении соратников Дональда Трампа на помилованиях. Якобы ряд лоббистов заработали десятки тысяч долларов на продвижении решений по смягчению наказаний для состоятельных преступников.