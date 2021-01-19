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17:55   19 Января 2021
Политика

Проект о приоритете Конституции в семейном законодательстве одобрили в ГД

Проект о приоритете Конституции в семейном законодательстве одобрили в ГД

Госдума приняла законопроект о приоритете норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности в семейном законодательстве.

Документ одобрили на пленарном заседании во втором чтении. Он предполагает верховенство Конституции РФ над международными актами.

В основном законе закреплено, что в России не будут вводиться и применяться международные договоры, противоречащие Конституции. Обновленная версия документа гласит, что принятые на основании международных актов решения межгосударственных органов не подлежат исполнению в РФ. Изменения связаны с тем фактом, что семейные отношения требуют особого порядка правового регулирования, пояснял глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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#госдума #конституция #законодательство

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