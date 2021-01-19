17:55 19 Января 2021Политика
Проект о приоритете Конституции в семейном законодательстве одобрили в ГД
Госдума приняла законопроект о приоритете норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности в семейном законодательстве.
Госдума приняла законопроект о приоритете норм Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности в семейном законодательстве.
Документ одобрили на пленарном заседании во втором чтении. Он предполагает верховенство Конституции РФ над международными актами.
В основном законе закреплено, что в России не будут вводиться и применяться международные договоры, противоречащие Конституции. Обновленная версия документа гласит, что принятые на основании международных актов решения межгосударственных органов не подлежат исполнению в РФ. Изменения связаны с тем фактом, что семейные отношения требуют особого порядка правового регулирования, пояснял глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.