17:49 19 Января 2021Политика
Санкции против "Северного потока — 2" раскололи ЕС на два лагеря
Сотрудник Европарламента Симон Т рассказал, как в ЕС отреагировали на очередные санкции США против газопровода "Северный поток — 2".
Сотрудник Европарламента Симон Т рассказал, как в ЕС отреагировали на очередные санкции США против газопровода "Северный поток — 2".
По его словам, европейские чиновники продолжают обсуждать задержание блогера Алексея Навального. На этом фоне либеральные силы (Renew Europe) поддержали введение санкций против российского энергетического проекта, сообщило издание "Экономика сегодня"
Представители социал-демократической фракции Европейского парламента (S&D) и правоцентристской общеевропейской политической партии (EPP) не стали выступать против "Северного потока — 2" из-за позиции ФРГ. Однако, стоит отметить, продолжили участие в дискуссии по Навальному.