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17:39   19 Января 2021
Происшествия

МЧС завершило поисковую операцию после схода лавины на Домбае

МЧС завершило поисковую операцию после схода лавины на Домбае

Жертвой снежной стихии стал один человек, еще восемь посетителей горнолыжного курорта пострадали.

Сотрудники экстренных служб региона полностью обследовали тело лавины, других пострадавших и погибших обнаружено не было. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Сход лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаевском районе произошел в понедельник днем. Сразу после природного катаклизма спасатели приступили к ликвидации последствий случившегося. Под снегом оказались два вагончика с прокатным оборудованием, а также пострадало кафе. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после произошедшего на Домбае.

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#карачаево-черкесия #лавина #горнолыжный курорт #спасательные работы #Домбай

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