МЧС завершило поисковую операцию после схода лавины на Домбае

Жертвой снежной стихии стал один человек, еще восемь посетителей горнолыжного курорта пострадали.

Жертвой снежной стихии стал один человек, еще восемь посетителей горнолыжного курорта пострадали.

Сотрудники экстренных служб региона полностью обследовали тело лавины, других пострадавших и погибших обнаружено не было. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Сход лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаевском районе произошел в понедельник днем. Сразу после природного катаклизма спасатели приступили к ликвидации последствий случившегося. Под снегом оказались два вагончика с прокатным оборудованием, а также пострадало кафе. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после произошедшего на Домбае.