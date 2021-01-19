Титов заступился за российских предпринимателей перед СК
Идею Следственного комитета ужесточить налоговое законодательство для ИП встретили критикой не только предприниматели из организации «Опора России», но и председатель «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов. На главный аргумент генерал-полковника юстиции Елены Леоненко о том, что два года слишком короткий срок давности преступления для утаившего налоги индивидуального предпринимателя, Титов отвечает, что в распоряжении следствия достаточно инструментов, чтобы своевременно выявлять правонарушения.
«И нынешних двух лет для этого вполне достаточно», — заявил уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей.
Политик подчеркивает, что неуплата налогов и преступная схема по уклонению от налогов – это разные вещи. Российский закон, по его словам, «карает именно за умысел».
«Причины неуплаты могут быть различными, и далеко не всегда из-за недобросовестности предпринимателя, — размышляет Титов. — Особенно сейчас, когда многие пострадали на фоне общего экономического спада. А следствие в большинстве случаев предпочитает констатировать умысел по умолчанию».
Борис Титов считает, что необходимо максимально четко разграничивать налоговые преступления (уголовные) и налоговые правонарушения (административные).
Российские предприниматели также обратили внимание, что пандемия — не лучшее время для ужесточения законодательства, поскольку сейчас и без того во всем мире наблюдается нестабильная экономическая ситуация и огромное количество личных банкротств.