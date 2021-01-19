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20:43   19 Января 2021
Россия

Титов заступился за российских предпринимателей перед СК

Титов заступился за российских предпринимателей перед СК

Идею Следственного комитета ужесточить налоговое законодательство для ИП встретили критикой не только предприниматели из организации «Опора России», но и председатель «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов. На главный аргумент генерал-полковника юстиции Елены Леоненко о том, что два года слишком короткий срок давности преступления для утаившего налоги индивидуального предпринимателя, Титов отвечает, что в распоряжении следствия достаточно инструментов, чтобы своевременно выявлять правонарушения.

«И нынешних двух лет для этого вполне достаточно», — заявил уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей.

Политик подчеркивает, что неуплата налогов и преступная схема по уклонению от налогов – это разные вещи. Российский закон, по его словам, «карает именно за умысел». 

«Причины неуплаты могут быть различными, и далеко не всегда из-за недобросовестности предпринимателя, — размышляет Титов. — Особенно сейчас, когда многие пострадали на фоне общего экономического спада. А следствие в большинстве случаев предпочитает констатировать умысел по умолчанию».

Борис Титов считает, что необходимо максимально четко разграничивать налоговые преступления (уголовные) и налоговые правонарушения (административные).

Российские предприниматели также обратили внимание, что пандемия — не лучшее время для ужесточения законодательства, поскольку сейчас и без того во всем мире наблюдается нестабильная экономическая ситуация и огромное количество личных банкротств.

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