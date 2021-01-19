Российский газовоз совершил самый ранний поход на восток по Севморпути

Средняя скорость во время похода составила 9,5 узла.

Компания «Совкомфлот» сообщает, что свой первый рейс в 2021 году по доставке партии сжиженного природного газа (СПГ) совершил газовоз «Кристоф де Маржери». Он перевез ее в восточном направлении Северного морского пути (СМП), передает портал «Sputnik Литва».

«16 января [2020 года] газовоз "Кристоф де Маржери" достиг траверза мыса Дежнева и завершил переход по трассе СМП в восточном направлении в рамках выполнения коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта "Ямал СПГ" в Азиатско-Тихоокеанский регион. Впервые транспортировка российского СПГ по данному маршруту была обеспечена в январе», — заявили в «Совкомфлоте».

От выхода из морского канала Обской губы до мыса Дежнева «Кристоф де Маржери» шел десять суток и 21 час. Было преодолено расстояние в четыре с половиной тысячи километров. Успешное окончание похода означает, что в осенне-зимний период грузовые перевозки в восточном направлении Арктики станут возможны на несколько месяцев позже. Это позволит приблизиться к организации круглогодичной безопасной навигации на всем протяжении трассы СМП, заключили в компании.

Газовоз «Кристоф де Маржери» на протяжении всего плавания шел самостоятельно, без поддержки ледокола. Средняя скорость судна составила 9,5 узла.