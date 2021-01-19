Понасенков объяснил, почему Байден спешит дать граждансвто мигрантам

В первый день вступления в должность избранный президент США Джо Байден планирует радикально изменить миграционное законодательство.

В США грядут радикальные перемены. Избранный президент США Джо Байден предложит пересмотреть иммиграционное законодательство в первый же день пребывания у власти. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как пишет издание, Байден собирается ввести восьмилетний период получения гражданства для мигрантов без легального статуса, а также увеличить квоты приема беженцев. Такая практика призвана искоренить причины миграционного потока из стран Центральной Америки.

Joe Biden will roll out a sweeping overhaul of nation's immigration laws the day he is inaugurated, including an eight-year pathway to citizenship for immigrants without legal status and an expansion of refugee admissions. https://t.co/pOchCoBNsf — Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 19, 2021

В планах Байдена и его заместителя Камалы Харрис — позволить миллионам соискателей получить временный статус на пять лет. Последние затем смогут претендовать на грин-карту в случае выполнения определенных требований, например, уплаты налогов. И только через три года они получат возможность подать заявление на получение гражданства, отметили в The Washington Post.

При этом новые правила коснутся только тех, кто находился на территории США по состоянию на 1 января 2021 года. Незамедлительно подать заявку на грин-карту могут участники программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), а также те, кто прибыл из охваченных стихийными бедствиями стран.

В комментарии «Политике Сегодня» историк Евгений Понасенков выразил мнение, что посредством реформы миграционного законодательства Демократическая партия США во главе с Джо Байденом попросту стремится «подменить» состав американского населения. Причем главная цель, по мнению эксперта, заключается в том, чтобы искоренить белых.

«Байден — это подставное лицо, номинальное существо. За ним стоит очень серьезная, очень опасная, думаю, что самая опасная в мировой истории клика левых псевдодемократов, так называемой Демпартии. Это группировка, которая ненавидит белую Америку и белую Европу, делает все, чтобы подменить состав населения. Если раньше это было как бы мягко, аккуратно, под маской так называемого культурного марксизма, то сейчас они это уже делают открыто», — объяснил Понасенков.

На этом фоне нелегальные мигранты становятся подходящим инструментом для осуществления политики Байдена, считает собеседник ПС. Демократу нужно всеми способами закрепить сомнительную победу на президентских выборах, однако одной юридической формальности будет недостаточно.

«Они торопятся, потому что совершили во главе с Байденом государственный переворот. Им нужны такие кадры, такие нелегальные боевики и такие дополнительные голоса. Незаконно находящиеся на территории США лица помогут этот госпереворот укрепить и юридически, и физически, то есть мускулами. Поэтому так спешат», — не сомневается историк.

Мигранты позволят избранному президенту США обеспечить большинство голосов и в будущем, констатировал эксперт.

«Они же все на волоске от посадки в тюрьму, как государственные преступники. Но победителей не судят. И надо эту победу закрепить и мускулами нелегалов, и юридически, чтобы не на два голоса был перевес в Конгрессе, а на 102 в ближайшем будущем. То же самое происходит и в Европе постепенно», — подытожил собеседник издания.

The Washington Post отмечает, что такая политика существенно отличает Байдена от 44-го президента США Барака Обамы, при правлении которого он занимал пост вице-президента. Позиция Обамы по миграционному вопросу, а, точнее, ее отсутствие, подвергалась резкой критике со стороны латиноамериканского сообщества.

«Вы не можете достичь иммиграционной реформы без президентского руководства. Из того, что я вижу, серьезность их [администрации Байдена] цели для начала дает надежду, что избранный президент действительно собирается использовать капитал, чтобы попытаться сделать это», — отметил сенатор Роберт Менендес.

На теледебатах с Трампом в октябре 2020 года Байден прокомментировал «провальную» политику администрации Обамы. Он признал ошибку властей того периода, подчеркнув, что потребовалось много времени для того, чтобы ее исправить.

Также демократ пообещал в случае своего избрания предоставить американское гражданство 11 млн нелегальных мигрантов. При этом несовершеннолетние нелегалы получат возможность остаться в стране и получить заветное гражданство.

«В первые 100 дней пребывания в Белом доме я направлю в конгресс предложения, нацеленные на то, чтобы наметить путь для обретения гражданства 11 млн нелегальных иммигрантов, находящихся в стране», — сказал Байден.

Ранее Bloomberg сообщил о планах Байдена временно оставить на должности посла США в РФ Джона Салливана. Сообщается, что демократ считает этот пост «слишком важным», чтобы оставлять вакантным до назначения нового дипломата. По мнению члена комитета Госдумы РФ по международным делам Антона Морозова, позиция Салливана по России может устраивать Байдена, а потому его решение внушает оптимизм.