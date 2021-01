Понасенков объяснил, почему Байден спешит дать граждансвто мигрантам

В первый день вступления в должность избранный президент США Джо Байден планирует радикально изменить миграционное законодательство.

В США грядут радикальные перемены. Избранный президент США Джо Байден предложит пересмотреть иммиграционное законодательство в первый же день пребывания у власти. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как пишет издание, Байден собирается ввести восьмилетний период получения гражданства для мигрантов без легального статуса, а также увеличить квоты приема беженцев. Такая практика призвана искоренить причины миграционного потока из стран Центральной Америки.

Joe Biden will roll out a sweeping overhaul of nation's immigration laws the day he is inaugurated, including an eight-year pathway to citizenship for immigrants without legal status and an expansion of refugee admissions. https://t.co/pOchCoBNsf