Ищенко: главное оружие американской пропаганды потеряло эффективность

Политолог рассказал, почему Вашингтон больше не сможет пользоваться соцсетями в качестве платформы для пропаганды.

Америка всегда умела создавать видимость того, что на ее территории действует свобода слова. Подтверждением тому в последние годы стали социальные сети, которые базируются в США, рассказал на YouTube-канале «Радио Аврора» политолог Ростислав Ищенко.

«Можно было сказать, что соцсеть является местом без цензуры, где каждый мог высказать то, что хочет, и как хочет. И американцы умели эффективно пользоваться этим инструментом тонкой настройки. Что бы мы ни говорили, соцсети – это огромное СМИ, в целом отражающее политику американского государства. И создавалось ощущение, что, наверно, они правы, ведь их большинство, и весь мир их поддерживает», — отметил эксперт.

Однако в свете последних событий, которые происходят в США, доверять американским соцсетям больше нельзя, убежден Ищенко. Сейчас модераторы блокируют и преследуют тех, кто поддерживает президента Дональда Трампа, а самого республиканца заблокировали на всех крупнейших цифровых платформах в стране, от Facebook до Google.

Если часть Соединенных Штатов закрывает социальные сети от своих политических оппонентов, то это значит, что пропагандой на этих площадках заниматься уже не получится, добавил специалист.

«Потому что люди, которые оттуда выбрасываются – а речь идет о миллионах – лишены голоса, и они доверяют Facebook не больше, чем советские диссиденты газете "Правда". Главное оружие американской пропаганды потеряло эффективность. А это основной механизм "цветных" переворотов – других нет», — подытожил Ищенко.

«Политика Сегодня» уже писала о том, как сторонников Дональда Трампа прямо в эфире крупных новостных телеканалов сравнивают с нацистами и сторонниками ку-клукс-клана.