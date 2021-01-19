Россия усиливает артиллерийский кулак на южный границах страны

Южный военный округ России вскоре получит на вооружение уникальные сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ», опытная партия которых сейчас заканчивает прохождение испытаний.

Южный военный округ России вскоре получит на вооружение уникальные сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ», опытная партия которых сейчас заканчивает прохождение испытаний.

Гаубицы «Коалиция-СВ», которые способны вести огонь высокоточными снарядами на расстояние более 70 километров, превосходят по своим возможностям все существующие на данный момент новейшие отечественные и иностранные аналоги.

По мнению экспертов, которое приводит издание «Известия», российское командование, приняв решение усилить южные границы России дальнобойной артиллерией, дает ответ наращиванию присутствия НАТО в данном регионе.

В частности, источники в Минобороны России сообщили газете, что уже в скором времени одно из соединений ЮВО получит на вооружение сверхдальнобойные гаубицы «Коалиция-СВ», которые усилят собранный на юге России артиллерийский кулак.

Ранее командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников рассказал на Коллегии Минобороны о темпах перевооружения российских Вооруженных сил, отметив, что доля современной военной техники в Южном военном округе составляет 70%. Частью проекта по перевооружению ЮВО является поставка новейших самоходных орудий.

«Мощная и дальнобойная самоходная артиллерийская установка (САУ) — часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новейшую бронетехнику. Она разрабатывалась параллельно с перспективными платформами «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». – сообщает издание.

При этом отмечается, что работы по созданию новой гаубицы находятся на завершающем этапе, а опытные образцы сверхдальнобойной установки «Коалиция-СВ» уже тестируются в войсках и демонстрируются на военных парадах.

Предварительная серия из первых десяти гаубиц «Коалиция-СВ» испытывается сейчас военнослужащими 1-й танковой армии ЗВО (Западного военного округа), куда эти орудия были поставлены еще в мае 2020 года.

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, в России всю новейшую технику в первую очередь испытывают Западный и Южный военные округа, так как именно с ними граничат страны-члены НАТО.

«Именно на юге у нас сейчас больше всего изменений в Сухопутных войсках. Артиллерия всегда была сильной стороной нашей армии, и высокоэффективные «Коалиции» продолжат эту традицию. Их дальность вдвое-втрое превосходит состоящие сейчас на вооружении образцы», — добавил эксперт.

По его словам, очевидно, почему новые вооружения поступают именно на юг России – из-за все более напряженной военно-политической ситуации в Причерноморье.

Именно там Североатлантический военный блок укрепляет свои силы и наращивает военное присутствие. Военные корабли НАТО регулярно появляются в Черном море, а самолеты-разведчики и беспилотники альянса проводят полеты у российских границ.

В заключение Владислав Шурыгин напомнил, что Кавказ и российско-украинская граница находятся в зоне ответственности Южного военного округа.