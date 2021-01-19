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18:14   19 Января 2021
Россия

Россия усиливает артиллерийский кулак на южный границах страны

Россия усиливает артиллерийский кулак на южный границах страны

Южный военный округ России вскоре получит на вооружение уникальные сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ», опытная партия которых сейчас заканчивает прохождение испытаний.

Гаубицы «Коалиция-СВ», которые способны вести огонь высокоточными снарядами на расстояние более 70 километров, превосходят по своим возможностям все существующие на данный момент новейшие отечественные и иностранные аналоги.

По мнению экспертов, которое приводит издание «Известия», российское командование, приняв решение усилить южные границы России дальнобойной артиллерией, дает ответ наращиванию присутствия НАТО в данном регионе.

В частности, источники в Минобороны России сообщили газете, что уже в скором времени одно из соединений ЮВО получит на вооружение сверхдальнобойные гаубицы «Коалиция-СВ», которые усилят собранный на юге России артиллерийский кулак.

Россия усиливает артиллерийский кулак на южный границах страны

Ранее командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников рассказал на Коллегии Минобороны о темпах перевооружения российских Вооруженных сил, отметив, что доля современной военной техники в Южном военном округе составляет 70%. Частью проекта по перевооружению ЮВО является поставка новейших самоходных орудий.

«Мощная и дальнобойная самоходная артиллерийская установка (САУ) — часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новейшую бронетехнику. Она разрабатывалась параллельно с перспективными платформами «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». – сообщает издание.

При этом отмечается, что работы по созданию новой гаубицы находятся на завершающем этапе, а опытные образцы сверхдальнобойной установки «Коалиция-СВ» уже тестируются в войсках и демонстрируются на военных парадах.

Россия усиливает артиллерийский кулак на южный границах страны

Предварительная серия из первых десяти гаубиц «Коалиция-СВ» испытывается сейчас военнослужащими 1-й танковой армии ЗВО (Западного военного округа), куда эти орудия были поставлены еще в мае 2020 года.

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, в России всю новейшую технику в первую очередь испытывают Западный и Южный военные округа, так как именно с ними граничат страны-члены НАТО.

«Именно на юге у нас сейчас больше всего изменений в Сухопутных войсках. Артиллерия всегда была сильной стороной нашей армии, и высокоэффективные «Коалиции» продолжат эту традицию. Их дальность вдвое-втрое превосходит состоящие сейчас на вооружении образцы», — добавил эксперт.

По его словам, очевидно, почему новые вооружения поступают именно на юг России – из-за все более напряженной военно-политической ситуации в Причерноморье.

Россия усиливает артиллерийский кулак на южный границах страны

Именно там Североатлантический военный блок укрепляет свои силы и наращивает военное присутствие. Военные корабли НАТО регулярно появляются в Черном море, а самолеты-разведчики и беспилотники альянса проводят полеты у российских границ.

В заключение Владислав Шурыгин напомнил, что Кавказ и российско-украинская граница находятся в зоне ответственности Южного военного округа.

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