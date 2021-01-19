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16:56   19 Января 2021
Происшествия

Анестезиолог рассказал, как спас шестилетнего ребенка при перелете в Россию

Анестезиолог рассказал, как спас шестилетнего ребенка при перелете в Россию

Кемеровский реаниматолог-анестезиолог Василий Жданов спас жизнь ребенку во время перелета с Кубы в Россию. О том, как это было, рассказал сам врач. 

Через 40 минут после вылета бортпроводник попросил медиков откликнуться для помощи пассажиру в начале салона. Жданов отреагировал на просьбу, но был шокирован тем, что перед ним — шестилетний ребенок.

"Оказалось, что это шестилетний ребенок, у которого сразу определялась клиника анафилактического шока. У ребенка были сыпь, одышка, он метался", — заявил он в беседе с телеканалом "360".

Позднее стало известно, что за 20 минут до этого родители дали ребенку половину таблетки пенталгина. Девочка пожаловалась на боль в ноге, а после произошел анафилактический шок. Жданов вместе с другими врачами, оказавшимися на борту, оказали помощь ребенку. По словам реаниматолога, после он общался с родителями девочки и посоветовал не давать никаких таблеток во время перелета.

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