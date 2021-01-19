Глава Baltnews рассказал, как власти Латвии запугивают российских журналистов

Это происходит из-за того, что властям страны не нравится новостная повестка изданий.

В декабре 2020 года Служба госбезопасности Латвии задержала семерых российских журналистов, которые работали на порталах «Sputnik Латвия» и Baltnews. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что с тех пор Москва продолжает добиваться конкретных действий от различных международных организаций в части преследования работников российских СМИ за рубежом.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков рассказал, что в Латвии журналисты из России не чувствуют себя в безопасности. Людей запугивают и пытаются повлиять на информационную повестку указанных СМИ.

«В Латвии налицо нарушение свободы слова, права на профессию для журналистов, которые хотят и взаимодействуют с российскими СМИ. Политическое руководство [Латвии] реализует репрессии при помощи спецслужб, при помощи латвийской госбезопасности, которая хватает людей и возбуждает против них уголовные дела. Людей пугают и тем самым дают сигнал остальным, что взаимодействовать с Россией в любой форме – значит стать криминальным элементом», — рассказал журналист.

По словам Старикова, власти Латвии прикрываются тем, что российские журналисты якобы нарушают режим санкций (84 статья уголовного закона страны). За это человека могут даже посадить в тюрьму на срок до четырех лет. При этом ни информационное агентство Baltnews, ни портал «Sputnik Латвия» не значатся в санкционных списках ЕС.

В заключение руководитель информагентства назвал политику прибалтийских государств «действиями политического гопника». России пора перейти от формальных заявлений к конкретным действиям, которые помогут освободить заключенных журналистов.