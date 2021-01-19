Телеведущий Андрей Норкин покорил зрителей НТВ пошлым "еврейским" анекдотом

Журналист и ведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей студии программы "Место встречи", рассказав короткий "еврейский" анекдот.

Журналист и ведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей студии программы "Место встречи", рассказав короткий "еврейский" анекдот.

Телеведущий Андрей Норкин любит веселить зрителей различными анекдотами в эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ. Так, недавно телеведущему удалось сорвать аплодисменты и смех зрителей, сказав всего десять слов.

"Сара Абрамовна вышла замуж за плохого танцора. И не прогадала..." — отметил Норкин.

После услышанного зал несколько минут переваривал слова ведущего, а затем зрители начали смеяться и одобрительно аплодировать.

Из арсенала Норкина для других шоу также использовались"взрывные шутки". Например, популярный анекдот про американца, еврея и русского, которые пошли на рентген. В ходе облучения медикам удалось выяснить, что находится в сердце, желудке и в печенке. В итоге оказалось, что у американца в сердце находятся женщины, в желудке мясо, а в печенке — негры. У русского же в сердце была Родина, в желудке водка, а в печенке — теща. У еврея в сердце была супруга, в желудке курочка, в печенке — налоговый инспектор.