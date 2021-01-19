Юноша в Домбае попросил руки дамы сердца за десять минут до схода лавины

Молодой человек готовился к торжественному моменту и заранее продумал место, где будет делать главное предложение своей жизни.

Молодой человек готовился к торжественному моменту и заранее продумал место, где будет делать главное предложение своей жизни.

Объяснение произошло на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае, где находится надпись "Выше только любовь". Спустя 10 минут после того как мужчина успел сказать главные слова своей будущей супруге, площадку накрыло лавиной. О счастливом случае сообщает kp.ru.

На месте будущего схода лавины были и молодая пара, и их друзья. Избранница приняла предложение руки и сердца, и вся компания поднялась на третий ярус горнолыжного курорта. Как выяснилось позже, это оказалось самым безопасным местом с учетом того, что произошло в самом ближайшем времени. По словам будущих супругов, с ними все хорошо, от других комментариев пара отказалась.