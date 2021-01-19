Афроамериканцы осудили BLM за тверк в центре Вашингтона

Активисты движения «Жизни темнокожих важны» поздравили страну с днем памяти Мартина Лютера Кинга - человека, который посвятил жизнь защите прав цветных американцев.

Ежегодно в третий понедельник января Соединенные Штаты отмечают день памяти Мартина Лютера Кинга – борца за права темнокожего населения и автора знаменитой речи «У меня есть мечта». Поздравить страну с праздником поспешили и активисты движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.).

Последователи Кинга выложили на официальной странице BLM в Instagram ролик, на котором афроамериканка исполняет танец тверк на фоне главных достопримечательностей Вашингтона, в том числе и центрального монумента. Видео сопровождается музыкой и цитатами из речи Мартина Лютера Кинга. В пояснении к ролику авторы объяснили, что танец в коротких шортах цвета американского флага в самом сердце столицы США является «декларацией свободы».

«Тверк в Вашингтоне — это декларация свободы и исцеления. Выступаем за деколонизацию сверхсексуальных тел чернокожих женщин, чтобы вернуть себе древние священные танцы освобождения и благополучия. В треке засэмплирована "У меня есть мечта" великого Мартина Лютера Кинга, произнесенная во время Марша на Вашингтон. <…> Наша боль еще держится в теле, избавьтесь от нее», — призывают активисты BLM.

The official #BlackLivesMatter page posted this goofy nonsense. Get ready for 4 years of #Democrat funded plantation indoctrination #smh ????????‍♂️ pic.twitter.com/blliVViKMQ — Tariq Nasheed ???????? (@tariqnasheed) January 18, 2021

Примечательно, что большинство сторонников Black Lives Matter не оценили подобное поздравление. В комментариях к ролику пользователи осудили активистов за «глупое» видео, после которого они «чувствуют себя оскорбленными».

«Мне очень жаль, но это просто глупо», — написал пользователь под ником kristalnharris.

«Это не имеет никакого смысла. Чувствую себя оскорбленным», — посетовала rhowag49.

«Зачем вообще вам всем это публиковать?!», — возмутилась raerae1986.

Напомним, движение Black Lives Matter существует с 2013 года, однако наиболее ярко активисты заявили о себе в мае 2020 года после смерти афроамериканца с уголовным прошлым Джорджа Флойда. Он игнорировал требование полицейских предъявить документы, после чего правоохранителям пришлось задержать его, применив силу. Спустя несколько часов Флойд скончался в больнице.

После этого по всей стране прошла волна протестов. Под флагом BLM недовольные крушили витрины, обливали пожилых людей краской и участвовали в столкновениях с полицией и Национальной гвардией США.

Справка ПС

Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта» 28 августа 1963 года во время мирной акции под названием «Марш на Вашингтон». В ней участвовало около 300 тысяч человек. В своей речи борец за права темнокожих обратился к согражданам и заявил о равенстве всех людей вне зависимости от их цвета кожи.