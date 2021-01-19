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16:03   19 Января 2021
Происшествия

Россиянина обязали заплатить 200 тыс. рублей за финансирование ИГ

Россиянина обязали заплатить 200 тыс. рублей за финансирование ИГ

Суд вынес приговор в отношении мужчины, который платил деньги запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Россиянину определили наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчина с ноября 2016 по май 2017 года финансировал запрещенную организацию. Он выполнял просьбу своего знакомого из Дагестана, который участвовал в деятельности "Исламского государства".

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#суд #штраф #исламское государство

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