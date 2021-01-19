Украинец в прямом эфире объяснил, чем обернется для Киева война с Россией

Житель Украины дозвонился в эфир телеканала "НАШ" и призвал присутствующих воздержаться от агрессивной риторики в адрес России.

Житель Украины дозвонился в эфир телеканала "НАШ" и призвал присутствующих воздержаться от агрессивной риторики в адрес России.

Мужчина из Кривого Рога обратился к ведущим, гостям и украинскому правительству с призывом даже не думать о возможной войне с Россией, потому что ВСУ попросту не в состоянии ее вести. Он отметил, что на военный конфликт с Москвой не решаются даже США, а для Киева это обернется настоящей катастрофой.

Он подчеркнул, что в настоящее время Украина сильно отстает от России в плане вооружений. ВСУ находятся в плачевном состоянии, из которого им не выбраться в ближайшие годы. Украинская армия обречена на поражение в случае противостояния с ВМФ и ВКС России, которые считаются одними из лучших в мире.

"Чем мы будем воевать? Два катера и один трухлявый сорокалетний самолет. Чем воевать? У нас пупок развяжется", — заявил он.

Украинец призвал не нагнетать обстановку, а пытаться найти общий язык и пути для примирения с ЛНР и ДНР. Кроме того, украинскому правительству, по его словам, не мешало бы заняться вопросами повышения качества жизни граждан.

В Сети мужчину назвали одним из немногих украинцев, осознающих реальность и место страны в современном мире.