Немецкому правительству выгоден проект «Северный поток – 2» и Германия будет отстаивать его, несмотря на то, что из-за этого ей придется разругаться со странами Восточной Европы, да и США идут на любые меры, чтобы помешать достройке газопровода.

Немецкому правительству выгоден проект «Северный поток – 2» и Германия будет отстаивать его, несмотря на то, что из-за этого ей, возможно, придется на долгие годы разругаться с рядом восточноевропейских стран, да и США готовы на любые меры, чтобы помешать достройке газопровода.

Об этом в беседе с информационным порталом BFM.RU заявил политолог из Германии Александр Рар, комментируя сообщение о том, что строительство газопровода «Северный поток – 2» у берегов Германии в Балтийском море было заблокировано двумя немецкими экологическими организациями.

Эти организации обратились с жалобой на то, что федеральное морское агентство в начале 2021 года разрешило провести строительные работы на двух участках в экономической зоне Германии. Экологи утверждают, что строительство российского газопровода угрожает местному заповеднику и птицам.

Согласно законам Германии, попытка обжаловать выданное разрешение на строительство автоматически приостанавливает сами работы по укладке трубопровода.

Александр Рар, комментируя ситуацию, назвал протесты немецких экологов «смехотворными», так как все вопросы по поводу птиц в зоне строительства были решены еще на этапе проектирования. Также эксперт выразил уверенность в том, что «Северный поток – 2» все же будет достроен.

«Экологисты выступают со смехотворными, на мой взгляд, аргументами о том, что птицам не дают жить во время достройки последних километров «Северного потока — 2». Эти проблемы были решены в пользу «Северного потока — 2» несколько лет назад. Я лично не думаю, что у экологов есть шанс остановить «Северный поток — 2»», — считает Рар.

При этом политолог добавил, что некоторые сложности у строителей газопровода могут возникнуть из-за арестованного на днях по прилету в Москву блогера Алексея Навального. Эта ситуация, по его словам, вызвала в Европе ажиотаж, и на какое-то время все защитники «Северного потока – 2» были вынуждены притихнуть. Какое-то время никто из них не сможет открыто выступать за завершение реализации проекта.

«Сейчас такая ситуация, что американцы, как ковбои, готовы последний свой порох использовать, чтобы остановить этот проект. Из-за «Северного потока — 2» можно разругаться на многие годы с восточными европейцами, которые тоже внутри Европейского союза поднимают крик против проекта», — добавил немецкий политолог.

Однако в заключение Александр Рар подчеркнул, что газопровод «Северный поток – 2» не является подарком, от которого можно просто отказаться. Это совместны российско-германский проект и он выгоден немецкому правительству.