Российский президент оценил темпы газификации регионов

Российский президент Владимир Путин сообщил о снижении темпов газификации в РФ "в какой-то момент".

Российский президент Владимир Путин сообщил о снижении темпов газификации в РФ "в какой-то момент".

Глава государства выразил такое мнение во время встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, которая была проведена в формате онлайн-конференции.

"А третий вопрос о газификации внутри страны. Может быть, он самый основной на самом деле, поэтому я бы попросил с этого начать. <...> Вопросов на этот счет у граждан очень много", — отметил Путин.

Миллер в ответ заявил президенту, что уже в январе компания будет брать новый рабочий темп. К 2030 году, как подчеркнул он, в России на 100% будет закончена технически возможная газификация. Миллер также уточнил, что по поручению Путина им подписаны 67 пятилетних программ с российскими регионами по снабжению газом.