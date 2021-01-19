В Едином центре документов в Петербурге прошли следственные действия

Правоохранители наведались в здание Единого центра документов в Санкт-Петербурге. Целью их визита были следственные мероприятия.

Правоохранители наведались в здание Единого центра документов в Санкт-Петербурге. Целью их визита были следственные мероприятия.

Учреждение неожиданно прекратило принимать посетителей и в течение часа оставалось закрытым. Как впоследствии выяснилось, все это время в здании Единого центра документов на улице Красного Текстильщика работали правоохранители. Они проводили в учреждении следственные действия.

Вскоре правоохранители покинули центр документов. При этом никто из персонала учреждения за ними не последовал. Из-за чего в здании центра проходили следственные действия, пока неизвестно.