15:47 19 Января 2021Общество
В Едином центре документов в Петербурге прошли следственные действия
Правоохранители наведались в здание Единого центра документов в Санкт-Петербурге. Целью их визита были следственные мероприятия.
Правоохранители наведались в здание Единого центра документов в Санкт-Петербурге. Целью их визита были следственные мероприятия.
Учреждение неожиданно прекратило принимать посетителей и в течение часа оставалось закрытым. Как впоследствии выяснилось, все это время в здании Единого центра документов на улице Красного Текстильщика работали правоохранители. Они проводили в учреждении следственные действия.
Вскоре правоохранители покинули центр документов. При этом никто из персонала учреждения за ними не последовал. Из-за чего в здании центра проходили следственные действия, пока неизвестно.