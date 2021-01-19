Песков ответил на вопрос о роли портрета главы НКВД в деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, почему суд об аресте Алексея Навального проходил под портретом экс-главы НКВД Генриха Ягоды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о том, почему суд об аресте Алексея Навального проходил под портретом экс-главы НКВД Генриха Ягоды.

Песков заявил, что не знает, какие картины и портреты висят в помещениях, где проходят судебные заседания.

"Я не думаю, что президент знает, какие портреты висят в каких помещениях в Химках и в других регионах России", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться с этим вопросом к представителям российского правоохранительного ведомства.

"Если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах в отделениях полиции, то вы можете обратиться к моим коллегам в министерство внутренних дел. Это не наш вопрос точно", — добавил он.

Напомним, Генрих Ягода является первым наркомом внутренних дел СССР и одним из создателей ГУЛАГа.