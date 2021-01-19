Мелания Трамп в последний раз обратилась к американцем в качестве первой леди

Супруга главы США Мелания Трамп выпустила прощальное обращение к гражданам страны в качестве первой леди. Соответствующий видеоролик она опубликовала в Facebook.

Супруга главы США Мелания Трамп выпустила прощальное обращение к гражданам страны в качестве первой леди. Соответствующий видеоролик она опубликовала в Facebook.

В обращении супруга действующего президента страны Дональда Трампа призвала сограждан отказаться от насилия. Помимо этого, Мелания поблагодарила врачей, медиков и всех, кто помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Также она заявила, что скорбит о жертвах пандемии COVID-19, напомнив американцам о ценности каждой жизни.

"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", — подчеркнула Мелания Трамп.

По ее словам, прошедшие годы на посту первой леди Соединенных Штатов были незабываемыми.