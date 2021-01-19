15:44 19 Января 2021Политика
Мелания Трамп в последний раз обратилась к американцем в качестве первой леди
Супруга главы США Мелания Трамп выпустила прощальное обращение к гражданам страны в качестве первой леди. Соответствующий видеоролик она опубликовала в Facebook.
Супруга главы США Мелания Трамп выпустила прощальное обращение к гражданам страны в качестве первой леди. Соответствующий видеоролик она опубликовала в Facebook.
В обращении супруга действующего президента страны Дональда Трампа призвала сограждан отказаться от насилия. Помимо этого, Мелания поблагодарила врачей, медиков и всех, кто помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Также она заявила, что скорбит о жертвах пандемии COVID-19, напомнив американцам о ценности каждой жизни.
"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано", — подчеркнула Мелания Трамп.
По ее словам, прошедшие годы на посту первой леди Соединенных Штатов были незабываемыми.