Общественный деятель Бутина назвала Навального предателем

Основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный является предателем, поскольку открыто вредит России, заявила общественный деятель Мария Бутина.

Основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный является предателем, поскольку открыто вредит России, заявила общественный деятель Мария Бутина.

Навальный ранее призывал Евросоюз к введению санкций против России. Дипломаты Европарламента выслушали его предложения в ноябре прошлого года. За это основателю ФБК грозит срок, отметила Бутина.

"275 УК РФ Госизмена светит господину Навальному за призывы к антироссийским санкциям", — написала она в Telegram.

Арестованный на 30 суток Навальный был задержан правоохранительными органами в аэропорту Шереметьево. Ранее его объявили в розыск из-за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". До решения суда, который определит дальнейшую меру пресечения, основатель ФБК будет находиться под стражей.