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15:30   19 Января 2021
Политика

Жириновский заявил, что Навальный должен получить реальное наказание

Жириновский заявил, что Навальный должен получить реальное наказание

Основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный должен получить реальное наказание за деятельность против России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Завербованного спецслужбами Запада Навального встречали в Германии, куда он прибыл на лечение, "лучше, чем президента", отметил политик.

"Понятно, что человек оттуда, человек завербован давно уже как диверсант, которого обучили здесь создавать ситуации, как в Киеве на майдане, в Тбилиси и так далее", — сказал Жириновский.

Навальный был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина. Ранее основателя ФБК объявили в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше".

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