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15:29   19 Января 2021
Происшествия

Расчленителю Соколову отказали в иске о защите чести и достоинства

Расчленителю Соколову отказали в иске о защите чести и достоинства

Петербургский суд отказал в признании недостоверными сведений из фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона".

Соответствующий иск подал историк Олег Соколов, осужденный за убийство и расчленение аспирантки. Петроградский районный суд отклонил требование мужчины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

"Суд Соколову в удовлетворении заявленных требований отказал", — гласит сообщение.

Аспирантка Анастасия Ещенко была убита 8 ноября 2019 года. Девушка встречалась с историком.

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#суд #честь #Олег Соколов

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