15:29 19 Января 2021Происшествия
Расчленителю Соколову отказали в иске о защите чести и достоинства
Петербургский суд отказал в признании недостоверными сведений из фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона".
Петербургский суд отказал в признании недостоверными сведений из фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона".
Соответствующий иск подал историк Олег Соколов, осужденный за убийство и расчленение аспирантки. Петроградский районный суд отклонил требование мужчины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
"Суд Соколову в удовлетворении заявленных требований отказал", — гласит сообщение.
Аспирантка Анастасия Ещенко была убита 8 ноября 2019 года. Девушка встречалась с историком.