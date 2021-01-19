Расчленителю Соколову отказали в иске о защите чести и достоинства

Петербургский суд отказал в признании недостоверными сведений из фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона".

Петербургский суд отказал в признании недостоверными сведений из фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона".

Соответствующий иск подал историк Олег Соколов, осужденный за убийство и расчленение аспирантки. Петроградский районный суд отклонил требование мужчины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

"Суд Соколову в удовлетворении заявленных требований отказал", — гласит сообщение.

Аспирантка Анастасия Ещенко была убита 8 ноября 2019 года. Девушка встречалась с историком.