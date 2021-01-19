Собянин сообщил о снижении количества пациентов с COVID-19 на 30% в Москве

Снижение уровня заболеваемости по всем регионам отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

Снижение уровня заболеваемости по всем регионам отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

Первая неделя после новогодних праздников показала, что количество пациентов с коронавирусом нового типа снизилось на 30%. По словам Собянина, в регионе свободны 40% коек.

"В последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям", — отметил градоначальник.

По результатам текущей недели станет понятно, в какую сторону развивается заболеваемость в российской столице, уверен Собянин.