Кремль сожалеет, что Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею

Москва сожалеет о решении Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права проводить матчи чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года.

Москва сожалеет о решении Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права проводить матчи чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Помимо этого, представитель Кремля уточнил, что Российская Федерация находится с IIHF "в весьма конструктивных отношениях", которые в Москве хотят и далее поддерживать.

"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", — подчеркнул он.

Он также ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать у себя мировое первенство по хоккею 2021 года. По словам Пескова, "пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея".