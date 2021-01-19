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15:24   19 Января 2021
Политика

Кремль сожалеет, что Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею

Кремль сожалеет, что Белоруссию лишили чемпионата мира по хоккею

Москва сожалеет о решении Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права проводить матчи чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Помимо этого, представитель Кремля уточнил, что Российская Федерация находится с IIHF "в весьма конструктивных отношениях", которые в Москве хотят и далее поддерживать.

"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", — подчеркнул он.

Он также ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия принимать у себя мировое первенство по хоккею 2021 года. По словам Пескова, "пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея".

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#песков #кремль #белоруссия

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