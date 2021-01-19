Лидер ЛДПР уверен, что смог бы стать президентом Украины при желании

Участие в выборах президента Украины могло бы принести победу Владимиру Жириновскому. Об этом заявил сам лидер партии ЛДПР.

Участие в выборах президента Украины могло бы принести победу Владимиру Жириновскому. Об этом заявил сам лидер партии ЛДПР.

Жириновский отметил, что если бы он принял участие в президентских выборах на Украине, то за него отдали бы голоса и русские, и украинцы. Об этом он заявил в рамках эфира на телеканале "Россия-1".

"Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы", — ответил политик на соответствующий вопрос.

Жириновский уверен, что всем гражданам страны уже давно надоела "возня", во время которой гибнет не просто экономика, но и вся страна.