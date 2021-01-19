Уральские монахини отказались давать показания по делу схиигумена Сергия

Священнослужительницы Среднеуральского женского монастыря отказались давать показания по делу экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), заявил представитель монахинь.

Священнослужительницы Среднеуральского женского монастыря отказались давать показания по делу экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), заявил представитель монахинь.

Адвокат Константин Стихин представляет интересы женщин из монастыря на Урале. По его словам, монахини сослались на 51-ю статью Конституции РФ. Священнослужительницы подверглись допросу по делу схиигумена о склонении к суициду. Представитель монахинь заявил ТАСС, что их не будут допрашивать в связи с праздником Крещения Господня.