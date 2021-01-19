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15:18   19 Января 2021
Происшествия

Уральские монахини отказались давать показания по делу схиигумена Сергия

Уральские монахини отказались давать показания по делу схиигумена Сергия

Священнослужительницы Среднеуральского женского монастыря отказались давать показания по делу экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), заявил представитель монахинь.

Адвокат Константин Стихин представляет интересы женщин из монастыря на Урале. По его словам, монахини сослались на 51-ю статью Конституции РФ. Священнослужительницы подверглись допросу по делу схиигумена о склонении к суициду. Представитель монахинь заявил ТАСС, что их не будут допрашивать в связи с праздником Крещения Господня.

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