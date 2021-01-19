В Чикаго задержали человека, который три месяца жил в аэропорту

Адитья Удай Сингх не хотел покидать аэровокзал из-за угрозы коронавируса.

Полицейские Чикаго арестовали 33-летнего Адитью Удай Сингха, который буквально жил на территории Международного аэропорта О'Хара три месяца. CNN сообщает, что он якобы боялся возвращаться домой из-за пандемии коронавируса, поэтому посчитал, что в здании аэропорта жить будет безопаснее.

«Обвинители заявили, что Сингх прибыл в О'Хара рейсом из Лос-Анджелеса 19 октября [2020 года]. Затем он, как утверждается, жил незамеченным в зоне безопасности аэропорта до своего ареста 16 января [2021 года]. Сингх был задержан после того, как к нему подошли сотрудники United Airlines и попросили предъявить документы. Говорят, что затем он показал им пропуск в аэропорт, принадлежавший менеджеру по операциям, который сообщил о его пропаже в конце октября», — пишет CNN.

Помощник прокурора штата Иллинойс Кэтлин Хагерти рассказала, что пропитанием Сингха обеспечивали другие пассажиры, ожидающие посадки на свои рейсы. Суд над жителем аэропорта состоится 27 января.

«Пока этот инцидент находится в стадии расследования, мы смогли установить, что этот джентльмен не представлял угрозы безопасности ни для аэропорта, ни для путешествующих», — сказано в заявлении департамента авиации Чикаго.

Справка ПС

Аэропорт О'Хара — самый загруженный аэропорт в мире с примерным числом пассажиров 84,6 миллиона человек в год (до пандемии коронавируса).