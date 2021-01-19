Политолог рассказал о сценарии "маленькой победоносной войны" Байдена

Новый американский лидер Джо Байден может развязать очередную войну, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем в США.

Новый американский лидер Джо Байден может развязать очередную войну, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем в США.

Таким мнением в интервью изданию "Взгляд" поделился генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Политолог напомнил, что Дональд Трамп, будучи главой Белого дома, не втягивал страну в новые конфликты. Но его предшественник демократ Барак Обама вел одновременно четыре войны.

Кортунов считает, что демократы и теперь могут задействовать сценарий "маленькой победоносной войны", которая позволяет "качать патриотизм". Следующим регионом, где Вашингтон может развязать конфликт, эксперт назвал одну из стран Латинской Америки. При этом политолог отметил, что Байден вряд ли решится воевать против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Целью для "краткосрочной войны" может стать политически нестабильное государство меньших масштабов — Никарагуа.

Также, предположил Кортунов, местом для военной операции США могут выбрать Сомали или Центральноафриканскую Республику. Возможна эскалация и вокруг Северной Кореи, однако Байдена может не устроить такой вариант. Политолог объяснил, что Вашингтон будет выбирать регионы, где заранее можно прийти к победе с минимальными потерями.