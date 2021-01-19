14:49 19 Января 2021Политика
Видео с купанием Путина на Крещение появилось в Сети
Кадры, где президент РФ Владимир Путин традиционно участвует в крещенских купаниях, появились на просторах Сети. Видеозапись во вторник опубликовали в сервисе микроблогов Twitter.
Кадры, где президент РФ Владимир Путин традиционно участвует в крещенских купаниях, появились на просторах Сети. Видеозапись во вторник опубликовали в сервисе микроблогов Twitter.
Президент России не изменяет традициям и ежегодно окунается в прорубь во время Крещения. Об этом журналистам напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Владимир Путин окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/4QIXG5mtzA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2021