Видео с купанием Путина на Крещение появилось в Сети

Кадры, где президент РФ Владимир Путин традиционно участвует в крещенских купаниях, появились на просторах Сети. Видеозапись во вторник опубликовали в сервисе микроблогов Twitter.

Кадры, где президент РФ Владимир Путин традиционно участвует в крещенских купаниях, появились на просторах Сети. Видеозапись во вторник опубликовали в сервисе микроблогов Twitter.

Президент России не изменяет традициям и ежегодно окунается в прорубь во время Крещения. Об этом журналистам напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.