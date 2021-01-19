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14:49   19 Января 2021
Политика

Видео с купанием Путина на Крещение появилось в Сети

Видео с купанием Путина на Крещение появилось в Сети

Кадры, где президент РФ Владимир Путин традиционно участвует в крещенских купаниях, появились на просторах Сети. Видеозапись во вторник опубликовали в сервисе микроблогов Twitter.

Президент России не изменяет традициям и ежегодно окунается в прорубь во время Крещения. Об этом журналистам напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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#путин #видео #крещение

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