14:38 19 Января 2021Происшествия
Московский суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову
Пресненский районный суд Москвы вернул исковое заявление блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Пресненский районный суд Москвы вернул исковое заявление блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) подал в суд осенью прошлого года. Он потребовал от Пескова опровергнуть заявление о работе Навального с представителями иностранных спецслужб.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал арест Навального после прибытия из Германии на родину. По его словам, у правоохранительных органов были все основания для задержания блогера, сообщило Федеральное агентство новостей.