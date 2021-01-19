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14:38   19 Января 2021
Происшествия

Московский суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову

Московский суд отказался рассматривать иск Навального к Пескову

Пресненский районный суд Москвы вернул исковое заявление блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) подал в суд осенью прошлого года. Он потребовал от Пескова опровергнуть заявление о работе Навального с представителями иностранных спецслужб.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал арест Навального после прибытия из Германии на родину. По его словам, у правоохранительных органов были все основания для задержания блогера, сообщило Федеральное агентство новостей.

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