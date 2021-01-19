«Трампа просто съели». 45-й президент США покидает Белый дом

Оглядываемся назад и рассказываем об итогах президентства Дональда Трампа.

Президентский срок Дональда Трампа подошел к концу. Уже через несколько часов в Вашингтоне пройдет инаугурация Джозефа Байдена – нового правителя США, чья победа на выборах сопровождалась сообщениями о массовых фальсификациях и вбросах. Вероятно, поэтому на улицах столицы не слышно праздничной музыки и возгласов радостных американцев.

Вместо музыки – вой полицейских сирен, а на роль счастливых жителей страны позвали несколько тысяч вооруженных до зубов солдат нацгвардии. На улицах оцепленного города они должны обеспечивать безопасность нового президента и охранять его от тех, кто не согласен с результатами прошедших выборов и способен за несколько часов захватить главное здание страны без помощи оружия.

О том, почему американцы не хотят отпускать Дональда Трампа – в материале «Политики Сегодня».

Бездоказательная победа

Трамп выиграл выборы в 2016 году. Тогда его главным оппонентом от Демократической партии США была Хиллари Клинтон — бывший госсекретарь США и любительница хранить правительственные указы в одной папке с письмами из прачечной. За нее проголосовало 65 миллионов американцев — на три миллиона больше, чем за Дональда Трампа, однако коллегия выборщиков отдала свое предпочтение последнему (306 против 232 голосов).

Чтобы не отдавать победу «задарма», демократы прибегли к тактике «российского вмешательства», о котором в тот год в США заговорили впервые. «Анонимных хакеров» из Москвы обвинили в том, что они якобы помогли Трампу одержать верх над Клинтон и совершили кибератаку на Национальный комитет Демократической партии. Специальный прокурор Роберт Мюллер два года вел расследование стоимостью 32 миллиона долларов, но не нашел ни одного доказательства участия РФ в американских выборах.

С тех пор Вашингтон время от времени разыгрывает карту «российского вмешательства». Одним из последних случаев стал «взлом» Национального управления телекоммуникаций и информации, а также Департамента казначейства США, ответственность за который возложили на хакерскую группировку из России. Ни одного доказательства «вмешательства» ведомства не предоставили.

Вверх и вниз

На дебатах с демократом Джо Байденом Трамп не уставал повторять, что за время его президентства Соединенные Штаты добились серьезных побед в области экономики. Здесь уходящему американскому лидеру действительно есть чем похвастать. Всего спустя год после того, как он занял главное кресло Белого дома, ВВП страны вырос на 3%, еще через год – на 2,9%.

Трамп добился таких показателей благодаря своей налоговой реформе – законопроекту, который значительно облегчал бремя налогов для большинства жителей США. К примеру, размер ставки для бизнеса вместо 35% стал 21%, а максимальный НДФЛ снизился с 39,6% до 37%. Главным итогом реформы стало снижение безработицы в стране до 3,5% — это самый низкий показатель за всю историю США.

Когда Дональд Трамп попытался наладить диалог с Россией — главным геополитическим противником Соединенных Штатов – его вновь обвинили в «связях с Москвой». От антироссийских санкций, впрочем, Вашингтон за годы правления республиканца так и не отказался. В ключевом для американской экономики вопросе, а именно строительстве газопровода «Северный поток — 2», диалог США и РФ напротив обострился.

Противники Трампа главным минусом его правления выделяют выход сразу из нескольких международных договоров: Договора по открытому небу, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Парижского климатического соглашения и Иранской ядерной сделки. Все это очень обострило отношения Америки с другими странами, ведь документы регулировали области вооружения и границы международной разведки.

По мнению ряда экспертов, Дональд Трамп еще и рассорился с Европой, в частности с главным союзником по Североатлантическому альянсу — Германией. Глава Белого дома требовал, чтобы Берлин перечислял в общий бюджет НАТО 2% (около 80 миллиардов евро) от собственного ВВП в год, в то время, как страна выплачивает всего 1,5%. После этого несколько тысяч американских военных вывели с территории Германии.

Пока солдат Пентагона выводили с немецких военных баз, незаконных мигрантов выдворяли за территорию США. Значительную часть уважения у консервативных сторонников Республиканской партии Трамп получил именно благодаря своей миграционной политике. Еще в 2016 году он обещал построить стену между Соединенными Штатами и Мексикой, откуда в США переправляют нелегалов и наркотики. В полной мере обещание президент не сдержал, однако некоторые участки «Великой стены» все же были построены, а поток мигрантов действительно сократился.

До конца 2017 года уровень миграции нелегалов в США снизился до показателей 1971 года. В 2018 году границу перешли всего 400 тысяч человек. Новый президент страны Джо Байден мыслит иначе – демократ готов открыть двери всем желающим. Еще во время президентской гонки он пообещал дать гражданство США 11 миллионам нелегалов. В Гватемале такое обещание восприняли близко к сердцу: сейчас на границе Мексики и США собрались несколько тысяч человек, которые ждут инаугурации Байдена буквально сидя на чемоданах. Мексиканской полиции приходится применять слезоточивый газ, чтобы хоть как-то оттеснить мигрантов из Центральной Америки от пограничной территории.

Что пошло не так

Большинство позитивных итогов президентства Дональда Трампа перечеркивает один, но очень жирный минус, на который республиканец повлиять никак не мог – пандемия коронавируса. Начавшись в конце 2019 года в Китае, за несколько месяцев она добралась и до территории США. По сей день страна находится на первом месте по числу заболевших COVID-19, ежедневно в Соединенных Штатах умирают десятки тысяч человек.

Коронавирус поставил под удар и экономику, и внутриполитическую ситуацию, и настроения в обществе. Всего за полгода государственный долг вырос на несколько триллионов долларов (сейчас он превышает 26 триллионов). Ситуацию в США уже сравнивают с Великой депрессией, дефицит федерального бюджета вырос почти до четырех триллионов долларов (таких показателей в стране не было с 1945 года).

Крайнего искали недолго: Трампа обвинили в том, что он не смог справиться с пандемией коронавируса. Под конец его президентского срока это стало мощнейшим ударом по репутации, после которого заслужить доверие избирателей было практически невозможно. На выборах 3 ноября 2020 года COVID сыграл с Трампом злую шутку, объясняет ведущий научный сотрудник Института международных исследований, политолог и дипломат Виктор Мизин:

«Если бы не коронавирус, Трамп бы победил [на выборах 2020 года]. Экономика при нем значительно окрепла, он предпринимал правильные шаги по линии с Китаем, Америка не вошла ни в одну войну при нем, чего не скажешь о президентах-демократах, но в последний момент все испортилось. Немного не хватило политического опыта, ведь Трамп до президентства не был в политике. Он не очень понимал, что политика – это всегда выстраивание компромиссных решений, а Трамп пытался идти напролом. Коронавирус все смазал, и сейчас будут делать все, чтобы изничтожить его, его наследие и тех, кто его поддерживает».

До прихода к власти в 2016 году Трамп никак не участвовал в политической жизни своей страны. Он был предпринимателем и шоуменом, и недостаток политического опыта не мог не сказаться на его решениях. Этим поспешили воспользоваться оппоненты республиканца из Демпартии.

«Трамп прорвался к президентству и был избран, как явный противник того истеблишмента, который привычно руководит американской политической жизнью с самого зарождения страны. Это такой антисистемный кандидат, представитель производительной буржуазии (ни тех, кто привык лишь руководить людьми, а кто действует сам), который был недоволен сложившимся в стране положением. Конечно же, это вызвало противодействие засидевшегося истеблишмента и, говоря простым языком, Трампа просто съели», — добавил Мизин.

В заключение дипломат напомнил, что Дональд Трамп не одинок, ведь за него проголосовало 74 миллионов избирателей. Это второй по величине показатель поддержки президента за всю историю Соединенных Штатов (после Байдена, чьи 81 миллион голосов многие ставят под знак вопроса). Сторонники 45-го президента задавлены демократами, их увольняют с работ, а федеральные каналы называют «нацистами» и «членами Ку-клукс-клана», однако это едва ли помешает им проповедовать идеи «трампизма» еще долгое время, уверен Мизин.

Справка ПС

Между тем для обеспечения безопасности во время инаугурации Джозефа Байдена власти разместили в Вашингтоне 25 000 солдат Национальной гвардии США. Это в пять раз больше того количества американских солдат, что размещено в Ираке и Афганистане вместе взятых. Таким образом, на одного гражданского в американской столице приходится 25 нацгвардейцев.