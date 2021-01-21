«Я достаю из широких штанин». Медик, политик и футуролог о ковид-паспортах

Корреспондент «Политики Сегодня» разбиралась, придется ли иностранцам читать и завидовать, как завещал Маяковский, глядя на российские документы о вакцинации.

В России разгорелась жаркая дискуссия по поводу введения в регионах COVID-паспортов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официальной позиции по вопросу сейчас нет, но «тема циркулирует, ее прорабатывают».

Пока государственный деятель не спешит критиковать или одобрять идею, по теме охотно высказываются другие спикеры. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что введение подобных документов о вакцинации является необходимой мерой для эффективной борьбы с коронавирусом, при этом почти 60% россиян выступают резко против.

Корреспондент «Политики Сегодня» поговорила с медицинским экспертом, футурологом и депутатом Государственной Думы, чтобы разобраться, нужны ли России COVID-паспорта.

Инфоповодом для обсуждений стала новость о введении подобных паспортов в Башкирии, инициативу обсуждали и на Сахалине — но быстро отказались из-за недовольства местных жителей. Прикладной футуролог Данила Медведев видит сходство в происходящем с антиутопией, но тем не менее называет мысль о таких документах верной.

«Мы выстраиваем какую-то общественную систему, которая может справляться с большими новыми проблемами. Сейчас она делается для ковида, потом будет применяться для чего-то еще. В каждой стране, в каждой культуре для каких-то своих задач», — размышляет собеседник ПС.

Один из таких вызовов, по словам Медведева, является изменение климата. Чтобы бороться с проблемой системно, не обойтись, как считает молодой человек, без вмешательства в личную жизнь.

«COVID-паспорта — это всего лишь один статус: есть у человека иммунитет и антитела или нет. А представьте себе, что у вас будет паспорт, который учитывает, какой вы выкидываете мусор, в какой упаковке покупаете продукты и какие у вас были нарушения, связанные с тем, что вы выкинули фантик не там где нужно», — пугает противников сбора личных данных прикладной футуролог.

Данила убежден, что человечество стало настолько «масштабным», что не может позволить себе былую свободу. И чтобы не победил пластмассовый мир Летова, победить должен глобальный контроль.

Выбирая из двух зол, молодой человек обращает внимание, что не от всякой свободы следует отказаться: в обществе будущего можно устраивать митинги, но нельзя остаться неопознанным, гуляя по улице. И подводит нас к этому антиутопичному миру именно COVID-19.

Если верить прогнозам россиянина, то не за горами время, когда владельцам автомобилей будут приходить уведомления, что их транспорт выбрасывает слишком много вредных веществ в атмосферу — мол, пора бы пересесть на Zetty (куда без рекламы отечественной продукции!) или пользоваться московскими электробусами (к тому времени какие-то из них точно спишут и отдадут регионам).

«Это не ограничение свободы как таковой, это вмешательство в личную жизнь, что в XXI веке является, скорее всего, неизбежным», — констатирует социальный философ.

Данила Медведев заявляет, что человечество готово к открытости медицинских данных и в политическом, и в социальном плане.

«Я лично тоже хотел бы, чтобы за мной никто не мог следить и никто не мог знать, что со мной происходит, но я понимаю, что в данном случае для этого есть причина. COVID-паспорта — это следующий шаг. Я не думаю, что это приведет обязательно к злоупотреблениям глобальным», — рассуждает футуролог.

Чтобы превратить при этом государство в тоталитарный концлагерь, у России не хватит ресурсов, подмечает спикер. Он приводит в пример Китай, где власти используют обширную систему технологий распознавания лиц для отслеживания уйгуров из Восточного Туркестана по всей стране и вообще нацелены на повсеместный контроль. При этом даже Китай двигается в этом направлении постепенно, обращает внимание Медведев.

Отдельной проблемой собеседник ПС называет международные отношения во время пандемии, где «еще долго не будет совместимости». Причина — неумение государств синхронизироваться и вырабатывать единый стандарт. Тем не менее, если появится российский COVID-паспорт, то он все же будет, по словам футуролога, котироваться в Белоруссии, Турции, Египте и других странах.

На позитивной волне вместе с Медведевым и глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он тоже поддерживает идею введения документов о вакцинации — отраженная в них информация, по его соображениям, необходима для врачей и Роспотребнадзора, а также для принятия управленческих и организационных решений. Но в нижней палате парламента всё же нет единогласного решения.

Например, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов категорически против подобной меры.

«Не понимаю, каким образом данные паспорта, даже если они будут введены на региональном уровне, в дальнейшем будут использоваться», — говорит Нилов, обращая внимание на защиту персональных данных.

Также член фракции ЛДПР настаивает на том, что людей недопустимо принуждать вакцинироваться. Тем не менее, по словам политика, должна проводиться разъяснительная работа.

«Каждый должен осознавать, в какой ситуации мы находимся, и принимать решения. Особенно группа риска. При этом какая-либо дискриминация, угрозы недопустимы», — отрезает либерал-демократ.

Существующая напряженность в обществе из-за антикоронавирусных мер и ограничений, по мнению Нилова, может породить как социальные, так и политические негативные последствия.

Абсурдной мерой введение COVID-паспортов считает и медицинский эксперт, писатель Александр Эдигер. Он подмечает, что факт вакцинации еще не свидетельствует о том, что человек перестал выделять вирусы и у него сформировался иммунитет. А то, что Всемирная организация здравоохранения не одобряет такую инициативу, Эдигер называет всплеском реальной интеллектуальной деятельности в институте.

«Абсолютным бредом является в этой ситуации российский вариант, когда одни регионы будут иметь COVID-паспорта, вторые — не будут», — категорически высказывается врач.

Прокомментировал корреспонденту ПС эксперт и мировое отношение к российскому COVID-паспорту, если он будет введен. Котироваться документ будет, если того захотят политики, считает спикер. Медики будут играть в данном вопросе далеко не главную роль.

«Медики сейчас, в первую очередь на Западе, лишены права голоса», — констатирует известный участник телешоу «Своя игра».

Эрудит убежден, что до реального введения COVID-паспортов дело все-таки не дойдет.