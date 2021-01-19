Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:23   19 Января 2021
Общество

Эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 100%

Эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 100%

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" показала стопроцентную иммунологическую эффективность после первой и второй фаз клинических испытаний, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Препарат подразумевает двукратное внутримышечное введение с интервалом не менее 14–21 дня. В одной дозе содержится 0,5 мл вакцины. При этом допустимо одноразовое получение препарата, если человек ранее переболел коронавирусом. В противном случае получение одной дозы вакцины не гарантирует продолжительный иммунитет. Разработку представили в новосибирском центре "Вектор".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцина #коронавирус #ЭпиВакКорона

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров