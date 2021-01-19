Внешнее влияние всегда было существенным фактором украинской политики, однако со временем все больше жителей Украины начало возмущать откровенное хамство американской стороны, чье вмешательство во внутренние дела Незалежной стало беспрецедентным.

Внешнее влияние всегда было существенным фактором украинской политики, однако со временем все больше жителей Украины начало возмущать откровенное хамство американской стороны, чье вмешательство во внутренние дела Незалежной стало беспрецедентным.

Такое мнение высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, чьи слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Украинцы, по его словам, все чаще начали выражать раздражение из-за бесцеремонного вмешательства во внутренние дела их государства, хотя за время независимого существования Украины внешнее управление составляло существенную часть политики Киева.

«Но все же настолько хамским оно не было никогда. Достаточно упомянуть прямое управление посольством США», — подчеркнул Погребинский.

Одним из примеров такого явного вмешательства стало заявление временного поверенного в делах США в Киеве Кристины Квин минувшей осенью, что Украина не будет покупать у России вакцину от коронавируса.

Это заявление было сделано не в виде рекомендации, а в приказной форме, после того, как украинский министр здравоохранения максим Степанов в октябре 2020 года допустил возможность закупки российской вакцины «Спутник V», когда она будет зарегистрирована. При этом собственной вакцины от COVID-19 у Украины нет, а на западную вакцину Украину поставили в очередь с неясными перспективами поставок.

Вскоре после того, как Степанов заявил о возможности приобретения российской вакцины, в том случае, если она покажет свою безопасность и эффективность, Кристина Квин провела с министром встречу, а затем на странице американского посольства в Киеве было опубликовано сообщение:

«Украина НЕ будет приобретать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность».

Затем в начале 2021 года глава МИД Украины окончательно закрыл вопрос с российской вакциной, которая к тому времени получила одобрение ВОЗ, заявив, что Россия использует препарат «Спутник V» в «пропагандистских целях» и Киев не намерен даже обсуждать его приобретение.