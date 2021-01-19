Решение Байдена не менять посла США в РФ одобрили в Госдуме

В комитете ГД по международным делам объяснили, почему Байден попросил Джона Салливана остаться на посту.

Избранный президент США Джо Байден попросил американского посла в России Джона Салливана не покидать пост в период формирования новой администрации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Biden’s transition team has asked some Trump appointees, including U.S. ambassador to Russia, John Sullivan, to temporarily remain in their diplomatic posts https://t.co/x9wucU9oJX — Bloomberg (@business) January 18, 2021

В издании подчеркнули, что наряду с Салливаном такую возможность получила «очень небольшая» группа других назначенцев пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Байден считает должность посла «слишком важной», чтобы оставлять ее вакантной до назначения нового дипломата, сообщили в Bloomberg.

Главы американских диппредставительств, которые назначаются президентом, нередко оставляют пост с приходом новой администрации. Это отличает их от дипломатов Госдепартамента США. Bloomberg утверждает, что подавляющее большинство послов-назначенцев Трампа не получили возможность остаться и уже готовятся сложить полномочия.

Вероятно, Байдена полностью устраивает кандидатура Салливана, предположил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с «Политикой Сегодня».

«Думаю, что это связано с тем, что пока нет достойной кандидатуры на замену. Ну и плюс к тому, возможно, позиция Салливана отвечает подходам Байдена к выстраиванию взаимоотношений с Россией», — выразил мнение депутат Госдумы РФ.

Кроме того, политик добавил, что сейчас новой администрации нужен дипломат «с опытом» — человек, успевший установить необходимые связи и контакты с российской стороной. В любом случае, позиция Байдена не может не обнадеживать, отметил Морозов.

«На самом деле, такое заявление Байдена внушает осторожный оптимизм. Ведь сейчас санкционная политика и варианты давления на РФ, принуждающие к каким-то невыгодным для нас решениям, уже исчерпали себя и показали свою неэффективность. Сейчас, конечно, нужно выстраивать взаимоотношения на взаимоприемлемой, договорной основе, и для этого очевидно Байдену понадобится человек, который уже тут осмотрелся и сможет возобновить межправительственный диалог в новом формате», — считает собеседник ПС.

Впрочем, в Bloomberg пишут, что такое решение избранного президента якобы принято на фоне «обострения напряженности» в отношениях двух стран.

Справка ПС

Ранее Салливан занимал пост заместителя Госсекретаря США, а затем — временно исполняющим обязанности до назначения на эту должность Майка Помпео.

После отставки посла США в РФ Джона Хантсмана Салливана рассматривали как наиболее вероятного претендента на этот пост. В октябре 2019 года его кандидатуру выдвинул Дональд Трамп. В декабре того же года Сенат Конгресса США отдал за него 70 голосов.

Салливан прибыл в Москву 16 января 2020 года, а 5 февраля уже вручил верительную грамоту президенту РФ Владимиру Путину.

Главной целью своей работы на посту Салливан объявлял приостановку спада в отношениях между Россией и США и попытку их улучшить. Кроме того, приоритетом дипломат видел совместную работу двух держав.