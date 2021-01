Решение Байдена не менять посла США в РФ одобрили в Госдуме

В комитете ГД по международным делам объяснили, почему Байден попросил Джона Салливана остаться на посту.

Избранный президент США Джо Байден попросил американского посла в России Джона Салливана не покидать пост в период формирования новой администрации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Biden’s transition team has asked some Trump appointees, including U.S. ambassador to Russia, John Sullivan, to temporarily remain in their diplomatic posts https://t.co/x9wucU9oJX