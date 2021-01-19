13:58 19 Января 2021Политика
Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
Президент России Владимир Путин в 2021 году не изменил своей традиции окунаться в прорубь на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в 2021 году не изменил своей традиции окунаться в прорубь на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне. По традиции этот праздник сопровождается массовыми купаниями в проруби и водоемах.
"Традиции он не изменяет", — заявил Песков, отвечая на вопрос, купался ли президент в проруби в этом году.
Представитель Кремля добавил, что Путин принимает участие в крещенских купаниях каждый год.