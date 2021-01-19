Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение

Президент России Владимир Путин в 2021 году не изменил своей традиции окунаться в прорубь на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в 2021 году не изменил своей традиции окунаться в прорубь на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне. По традиции этот праздник сопровождается массовыми купаниями в проруби и водоемах.

"Традиции он не изменяет", — заявил Песков, отвечая на вопрос, купался ли президент в проруби в этом году.

Представитель Кремля добавил, что Путин принимает участие в крещенских купаниях каждый год.