Родных Бориса Грачевского предупредили о возможной опасности

Родственники худрука детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского всего несколько дней назад простились с кинорежиссером, как их предупредили о новой опасности.

Родственники худрука детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского всего несколько дней назад простились с кинорежиссером, как их предупредили о новой опасности.

Причиной, по которой, согласно мнению суеверных людей, родственникам ушедшего из жизни кинорежиссера может грозить опасность, стала заминка, произошедшая после прощания с Грачевским.

Экстрасенс Дарья Миронова, комментируя Nation News инцидент, произошедший во время траурной церемонии и связанный с появлением вдовы покойного Екатерины Белоцерковской перед несшей гроб процессией, подтвердила, что ее нахождение перед домовиной является плохой приметой.

Миронова уточнила, что из-за этого "инцидента" самой Белоцерковской и ее близким может грозить опасность. Тем не менее, по словам экстрасенса, существует способ исправить ситуацию и отвлечь от вдовы дурной знак: нужно заказать сорокоуст за здравие вдовы, однако сделать это следует до наступления 41-го дня со дня смерти Грачевского.